В Ижевске полиция задержала насильника по горячим следам

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ижевске 15-летняя школьница продемонстрировала невероятную смелость, выпрыгнув в окно с четвертого этажа, чтобы спастись от домогательств злоумышленника. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщает Lenta.ru.

Фото: Фото: ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемый был обнаружен в подъезде соседнего дома. Мужчина1989 года рождения был задержан и доставлен в полицейский участок, где началась проверка произошедшего.

Вечером 12 августа 34-летний знакомый школьницы заманил девочку в квартиру и стал домогаться. Девушка оказалась не робкого десятка и выпрыгнула в окно.

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