В Ижевске 15-летняя школьница продемонстрировала невероятную смелость, выпрыгнув в окно с четвертого этажа, чтобы спастись от домогательств злоумышленника. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщает Lenta.ru.
Подозреваемый был обнаружен в подъезде соседнего дома. Мужчина1989 года рождения был задержан и доставлен в полицейский участок, где началась проверка произошедшего.
Вечером 12 августа 34-летний знакомый школьницы заманил девочку в квартиру и стал домогаться. Девушка оказалась не робкого десятка и выпрыгнула в окно.
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