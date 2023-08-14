В воскресенье, 13 августа, в Армении утонул временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, мужчина, плававший в водоёме, исчез примерно в 20:17. Отмечается, что дежурные спасатели вскоре обнаружили его тело и вытащили из озера. Медики, приехавшие на место ЧП, констатировали смерть пациента.
Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на собственные источники, в озере Севан утонул украинский дипломат Александр Сенченко.
Сотрудники посольства Украины пока не отреагировали на эту информацию, однако украинские СМИ уже распространяют сведения о гибели исполняющего обязанности посла на территории Армении.
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