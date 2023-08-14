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Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере Севан в Армении

0:51
Происшествия

В воскресенье, 13 августа, в Армении утонул временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере Севан в Армении
Фото: Mirjam Schmitt/dpa

По данным ведомства, мужчина, плававший в водоёме, исчез примерно в 20:17. Отмечается, что дежурные спасатели вскоре обнаружили его тело и вытащили из озера. Медики, приехавшие на место ЧП, констатировали смерть пациента.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на собственные источники, в озере Севан утонул украинский дипломат Александр Сенченко.

Сотрудники посольства Украины пока не отреагировали на эту информацию, однако украинские СМИ уже распространяют сведения о гибели исполняющего обязанности посла на территории Армении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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