Турист из России не справился с подводным течением, которое унесло его далеко от берега, на курортном острове Пхукет в Таиланде в четверг вечером. Мужчина погиб. Об этом пишет новостной интернет-портал Phuket News.
ЧП случилось на пляже Сурин, из-за того что путешественник проигнорировал красные флаги.
Сообщается, что спасатели вытащили мужчину из воды уже без признаков жизни. Все попытки реанимации не увенчались успехом.
Издание уточняет, что погибший турист из России приехал в Таиланд на отдых с семьёй и проживал в гостинице неподалеку от пляжа, где произошла трагедия.
Ранее на Пхукете попал в аварию катер с российскими туристами на борту.
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