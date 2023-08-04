В Таиланде утонул турист из России, который проигнорировал красные флаги на пляже

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Турист из России не справился с подводным течением, которое унесло его далеко от берега, на курортном острове Пхукет в Таиланде в четверг вечером. Мужчина погиб. Об этом пишет новостной интернет-портал Phuket News.

Фото: pixabay.com

ЧП случилось на пляже Сурин, из-за того что путешественник проигнорировал красные флаги.

Сообщается, что спасатели вытащили мужчину из воды уже без признаков жизни. Все попытки реанимации не увенчались успехом.

Издание уточняет, что погибший турист из России приехал в Таиланд на отдых с семьёй и проживал в гостинице неподалеку от пляжа, где произошла трагедия.

Ранее на Пхукете попал в аварию катер с российскими туристами на борту.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Катер с россиянами на борту попал в аварию в Таиланде