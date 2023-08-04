Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Болтон: Трамп выведет США из НАТО, если победит на выборах в 2024 году
Политолог Ищенко заявил, что от прекращения зерновой сделки проиграла только Украина
Мэр Новороссийска Кравченко: атаку катеров ВСУ отразили "Оленегорский горняк" и "Суворовец"
Правила отпуска лекарств для граждан РФ ужесточатся с 1 сентября 2023 года
Учёный Ковальзон: для прорыва в области лечения болезни Альцгеймера нужны большие денежные вложения
Кондратьев: пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск нет
На российско-финской границе в Карелии турпоток из РФ упал в 30 раз
Депутат Бородай: качество натовских снарядов для ВСУ упало — "С пылу с жару, как горячие пирожки"
Пригород Белгорода заполонили ранее невиданные ранее чёрные мохнатые гусеницы

В Таиланде утонул турист из России, который проигнорировал красные флаги на пляже

0:46
Происшествия

Турист из России не справился с подводным течением, которое унесло его далеко от берега, на курортном острове Пхукет в Таиланде в четверг вечером. Мужчина погиб. Об этом пишет новостной интернет-портал Phuket News.

В Таиланде утонул турист из России, который проигнорировал красные флаги на пляже
Фото: pixabay.com

ЧП случилось на пляже Сурин, из-за того что путешественник проигнорировал красные флаги.

Сообщается, что спасатели вытащили мужчину из воды уже без признаков жизни. Все попытки реанимации не увенчались успехом.

Издание уточняет, что погибший турист из России приехал в Таиланд на отдых с семьёй и проживал в гостинице неподалеку от пляжа, где произошла трагедия.

Ранее на Пхукете попал в аварию катер с российскими туристами на борту.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Катер с россиянами на борту попал в аварию в Таиланде
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль Лаймы Вайкуле
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Новый скандал на фестивале Вайкуле: Сердючка и Лобода не поделили сцену
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Последние материалы
Минобороны: в Крыму пресекли попытку ВСУ осуществить теракт 13 беспилотниками, все БПЛА уничтожены
Климатолог Жак: экстремальная жара станет нормой для всего мира
Избитый в Химках баскетболист Шабалкин о конфликте с подрядчиком: "Не ожидал нападения"
РИА Новости: англоговорящие наёмники пополнили ВСУ на Угледарском направлении
Боец ВС РФ рассказал, что немецкий танк Leopard уничтожается с одной ракеты ПТУР
Минобороны: ВСУ попытались ночью двумя дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске
Shot опубликовал момент взрыва поражённого дрона ВСУ в Новороссийске
Экс-разведчик Риттер обвинил ЦРУ во лжи: "Русские профессионалы знают о шпионах"
Суконкин: выводы разведки MI6 о мешающих наступлению ВСУ кустах — издевательство и глумление
Shot опубликовал видео уничтожения морских дронов ВСУ в Новороссийске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников