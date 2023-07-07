Турист из РФ в Таиланде залез на пагоду и просидел там четыре часа

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России в не совсем адекватном состоянии залез на крышу пагоды в Таиланде и просидел там около четырёх часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1342781/85f2e855-4a4a-4068-9560-58aa9f459f0f/s1200?webp=false

Сообщается, что инцидент произошёл на популярном у путешественников острове Пхукет. Причина, побудившая россиянина пойти на такой странный поступок, точно неизвестна. Предполагается, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ.

На опубликованной записи видно, как любитель экстремальных развлечений какое-то время отбивался от спасателей, которые пытались снять его, но в итоге рухнул вниз на специально натянутый батут. Его скрутили и передали медикам.

Ранее в Сети появилась информация, что сотрудники отеля в Турции избили туриста из РФ.

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