Турист из России в не совсем адекватном состоянии залез на крышу пагоды в Таиланде и просидел там около четырёх часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошёл на популярном у путешественников острове Пхукет. Причина, побудившая россиянина пойти на такой странный поступок, точно неизвестна. Предполагается, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ.
На опубликованной записи видно, как любитель экстремальных развлечений какое-то время отбивался от спасателей, которые пытались снять его, но в итоге рухнул вниз на специально натянутый батут. Его скрутили и передали медикам.
Ранее в Сети появилась информация, что сотрудники отеля в Турции избили туриста из РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.