Сотрудники отеля в Турции избили туриста из России

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

На гражданина России напали на территории отеля Noxinn Deluxe в Турции. Мужчину в ходе драки избили, предположительно, сотрудники гостиницы. Об этом пишет Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Фото: thebesthotels.org

О драке в отеле рассказала супруга потерпевшего. По её словам, конфликт возник из-за того, что персонал отказался принять меры по обращению посетителей.

На российских туристов сначала сбросили бутылку воды с балкона. На их жалобу администрация гостиницы не отреагировала, а когда отдыхающие попросили сотрудников вмешаться ещё раз, отельер проявил агрессию.

Женщина утверждает, что турок замахнулся на неё, а муж заступился и попал под руку враждебного местного жителя. В потасовке приняли участие ещё два человека.

Сообщается, что пострадавший турист находится сейчас в клинике. Пока не поступало объяснений от представителей отеля.

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