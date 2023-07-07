На гражданина России напали на территории отеля Noxinn Deluxe в Турции. Мужчину в ходе драки избили, предположительно, сотрудники гостиницы. Об этом пишет Telegram-канал "Крыша ТурДома".
О драке в отеле рассказала супруга потерпевшего. По её словам, конфликт возник из-за того, что персонал отказался принять меры по обращению посетителей.
На российских туристов сначала сбросили бутылку воды с балкона. На их жалобу администрация гостиницы не отреагировала, а когда отдыхающие попросили сотрудников вмешаться ещё раз, отельер проявил агрессию.
Женщина утверждает, что турок замахнулся на неё, а муж заступился и попал под руку враждебного местного жителя. В потасовке приняли участие ещё два человека.
Сообщается, что пострадавший турист находится сейчас в клинике. Пока не поступало объяснений от представителей отеля.
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