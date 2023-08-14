Двухлетняя девочка на даче в Ленинградской области попробовала ядовитый гриб, после чего её состояние начало ухудшаться.
По данным "Фонтанки", взрослые решили отвезти ребёнка в медучреждение. Отмечается, что в больнице у несовершеннолетней выявили токсическое отравление. Девочка находится в реанимации в среднетяжёлом состоянии. Пока не уточняется, какой именно гриб съела пострадавшая.
Ранее семейная пара перепутала опята с ядовитыми грибами в Подмосковье. Как сообщили следователи, мужчина и женщина скончались после употребления несъедобных грибов в собственной квартире.
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