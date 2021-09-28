Ядовитый двойник опят: в Подмосковье супруги насмерть отравились грибами

Супружеская пара из посёлка Зубово под Клином умерли от отравления опятами. Такие выводы сделали местные криминалисты.

"Внешних признаков насильственной смерти на 57-летнем мужчине и его 53-летней супруге не обнаружено", — пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Также эксперты заверяют, что никакого беспорядка в квартире не было, но при этом на кухне была обнаружена кастрюля с проваренными грибами. В связи с этим и появилась версия, что пара отравилась ядовитыми двойниками опят.

Вероятно, жителям посёлка Зубово попался ядовитый гриб — галерина окаймлённая. Специалисты отмечают, что отравление этим грибом очень опасно и может привести к летальному исходу.

"Я рекомендую собирать не пластинчатые грибы, а трубчатые — к ним относятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята. Трубчатый слой находится под шляпкой и напоминает губку, — рассказал изданию кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Отмечается, что у погибших осталась 12-летняя дочь. Ее судьбу сейчас решают представители Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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