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Под Волгоградом гадюка укусила 11-летнюю девочку во дворе дома

0:51
Происшествия

В Волгограде 11-летнюю школьницу госпитализировали в Центр острых отравлений городской клинической больницы с диагнозом "укус гадюки". врачам удалось спасти девочку. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Под Волгоградом гадюка укусила 11-летнюю девочку во дворе дома
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Ребёнок играла во дворе дома в Палласовском районе и случайно задела змею. Рептилия укусила её в ногу. Бабушка оказала первую помощь, попытавшись высосать яд из раны, а затем вызвала скорую помощь.

После консультации с врачами-токсикологами девочку решили перевести из районной больницы в Волгоград. Там ей вкололи сыворотку против яда гадюки и оставили под наблюдением медиков на несколько дней.

Ранее в Подмосковье ядовитые змеи покусали годовалого ребёнка и 15-летнего школьника.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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