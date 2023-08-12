В Волгограде 11-летнюю школьницу госпитализировали в Центр острых отравлений городской клинической больницы с диагнозом "укус гадюки". врачам удалось спасти девочку. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Ребёнок играла во дворе дома в Палласовском районе и случайно задела змею. Рептилия укусила её в ногу. Бабушка оказала первую помощь, попытавшись высосать яд из раны, а затем вызвала скорую помощь.
После консультации с врачами-токсикологами девочку решили перевести из районной больницы в Волгоград. Там ей вкололи сыворотку против яда гадюки и оставили под наблюдением медиков на несколько дней.
Ранее в Подмосковье ядовитые змеи покусали годовалого ребёнка и 15-летнего школьника.
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