В Московской области змеи укусили двоих детей. Экстренно госпитализированы годовалый ребёнок и 15-летний школьник. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что малыша укусили в деревне Быково, а подростка — в садовом товариществе под Подольском.
Рептилии накинулись на обоих, когда они находились на придомовой территории. Маленький ребёнок помещён в токсикологическое отделение городской больницы, а подросток, с токсическим эффектом от яда, в детскую больницу.
По предварительным данным, укусили детей гадюки.
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