В Подмосковье госпитализировали годовалого ребёнка и 15-летнего школьника после укусов змей

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Московской области змеи укусили двоих детей. Экстренно госпитализированы годовалый ребёнок и 15-летний школьник. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что малыша укусили в деревне Быково, а подростка — в садовом товариществе под Подольском.

Рептилии накинулись на обоих, когда они находились на придомовой территории. Маленький ребёнок помещён в токсикологическое отделение городской больницы, а подросток, с токсическим эффектом от яда, в детскую больницу.

По предварительным данным, укусили детей гадюки.

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