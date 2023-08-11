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322 миллиона рублей превысил ущерб от засухи в Калининградской области

Происшествия

Посевы сельскохозяйственных культур в Калининградской области пострадали от засухи весной 2023 года, что привело к превышению ущерба в размере более 322 миллионов рублей. Информацию об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

322 миллиона рублей превысил ущерб от засухи в Калининградской области
Фото: Вадим Савицкий

"По информации Министерства сельского хозяйства Калининградской области, размер материального ущерба, нанесенного почвенной засухой, составил 322,83 млн рублей. По данным специалистов комиссий органов местного самоуправления по ликвидации ЧС, была зафиксирована гибель 9 966 га посевов сельскохозяйственных культур, из них застрахованы 3 009 га. Пострадавшие от засухи сельхозпредприятия сейчас оформляют на них страховые выплаты", — сообщили в пресс-службе.

В апреле и мае текущего года в области было зафиксировано крайне низкое количество осадков за последние 50-60 лет. Особенно заметен дефицит осадков в мае, когда выпало лишь около 5,5% от нормы. В связи с почвенной засухой и угрозой уничтожения посевов в июне был объявлен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Это привело к снижению урожайности некоторых культур на 10-20% по сравнению с 2022 годом. Однако недостающее количество продукции будет компенсировано импортом из других регионов России и зарубежных стран. Представители министерства сельского хозяйства области подчеркнули, что это не повлияет значительно на цены на местные продукты.

Наибольшие убытки заслужили зерновые и зернобобовые культуры, однако даже с учетом потерь ожидается, что урожай 2023 года в этом регионе будет избыточным и полностью покроет потребности области. В отношении урожая овощей и картофеля ожидается небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, однако ситуация остается под контролем. Регион будет обеспечен овощами в достаточном объеме. Недостающая продукция будет доставлена из других регионов России и дружественных стран. Согласно данным областного Минсельхоза, прогнозируется следующий валовой сбор урожая: овощные культуры — 58 тысяч тонн (86% от плана), картофель — 123 тысячи тонн (превышение прошлогодних показателей на 4%).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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