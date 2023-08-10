В Дагестане на трассе Астрахань-Махачкала произошло ДТП, погибли два человека

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает Министерство внутренних дел (МВД) региона.

Фото: iz.ru

Как сообщили в пресс-службе МВД, на трассе Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе произошло столкновение грузового автомобиля Volvo FH12 под управлением жителя Буйнакского района и автомашины "ВАЗ-21074" под управлением местного жителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка автомобиля "ВАЗ-21074", жительница Бабаюртовского района, скончались на месте от полученных повреждений.

В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

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