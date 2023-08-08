Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Акула напала на 50-летнюю женщину на пляже Rockaway в Нью-Йорке. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии. Хищник укусил её за левую ногу. Об этом сообщили на телеканале ABC News.

Фото: pixabay.com

В местном департаменте парков и зон отдыха заявили, что нападение акул на людей на пляже Rockaway "экстремально" редкое явление. После инцидента пляж закрыли, в воздух подняли вертолёт для мониторинга прибрежной зоны.

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