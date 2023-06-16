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РИА Новости: тигровые акулы в Египте могут раскусить человека пополам

1:38
Туризм

Пляжи Хургады снова открылись, хотя ещё несколько дней назад гражданин России стал жертвой акулы. Хищника поймали, из его желудка извлекли части тела пострадавшего человека, а из самой акулы планируют сделать мумию.

РИА Новости: тигровые акулы в Египте могут раскусить человека пополам
Фото: ru. wikipedia.org

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин подчеркнул, что этот случай нападения существенно отличается от тех, которые происходили раньше в Красном море. Судя по кадрам, которые опубликованы в социальных сетях, очевидно, что акула была метров пять в длину, отметил он.

"Такими бывают тигровая, белая (или людоед) и песчаная. Египетские власти заявили, что они изловили её, и это как раз первая", — указал Кузищин в беседе с РИА Новости.

Тигровая акула является самым агрессивным видом подводных хищников: она бросается на всё, что движется, предупредил специалист. Акула воспринимает нападение на человека как забаву.

"Один укус — уже смертельное ранение. Человека может раскусить напополам", — объяснил профессор.

Тигровая акула появилась в Красном море на фоне глобального потепления и антропогенного воздействия. Кроме того, путешественники сами подкармливают рыб и привлекают их к берегу ради экзотических фотографий. Кузищин предупредил: шансы человека против акулы в воде равны нулю.

"Не верьте голливудским фильмам, где хрупкие девушки, тыкая ножичком в убийцу, побеждают. Это полная чушь", — подчеркнул он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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