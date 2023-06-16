РИА Новости: тигровые акулы в Египте могут раскусить человека пополам

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи Хургады снова открылись, хотя ещё несколько дней назад гражданин России стал жертвой акулы. Хищника поймали, из его желудка извлекли части тела пострадавшего человека, а из самой акулы планируют сделать мумию.

Фото: ru. wikipedia.org

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин подчеркнул, что этот случай нападения существенно отличается от тех, которые происходили раньше в Красном море. Судя по кадрам, которые опубликованы в социальных сетях, очевидно, что акула была метров пять в длину, отметил он.

"Такими бывают тигровая, белая (или людоед) и песчаная. Египетские власти заявили, что они изловили её, и это как раз первая", — указал Кузищин в беседе с РИА Новости.

Тигровая акула является самым агрессивным видом подводных хищников: она бросается на всё, что движется, предупредил специалист. Акула воспринимает нападение на человека как забаву.

"Один укус — уже смертельное ранение. Человека может раскусить напополам", — объяснил профессор.

Тигровая акула появилась в Красном море на фоне глобального потепления и антропогенного воздействия. Кроме того, путешественники сами подкармливают рыб и привлекают их к берегу ради экзотических фотографий. Кузищин предупредил: шансы человека против акулы в воде равны нулю.

"Не верьте голливудским фильмам, где хрупкие девушки, тыкая ножичком в убийцу, побеждают. Это полная чушь", — подчеркнул он.

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