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В Забайкалье рассказали подробности избиения безногого ветерана СВО: "Сорвали награды, сломали телефон"

1:38
Происшествия

Все участники, свидетели и очевидцы избиения ветерана спецоперации, которое произошло в Нерчинско-Заводском округе Забайкальского края, установлены. Об этом сообщает "МК в Чите".

В Забайкалье рассказали подробности избиения безногого ветерана СВО: "Сорвали награды, сломали телефон"
Фото: pixabay.com

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, потерпевший отдыхал в кафе вместе со знакомыми. Там у них случился конфликт с компанией местных жителей. В результате один из мужчин получил телесные повреждения и был госпитализирован, также повреждена его машина.

Отмечается, что по факту повреждения автомобиля возбуждено дело, мужчине была назначена экспертиза для определения тяжести вреда.

По словам источника издания, в отдыхающей в кафе компании участников СВО было двое. Ветераны боевых действий решили покинуть заведение, когда к ним подошла другая компания, однако те же мужчины продолжили их преследовать на улице. Возникла словесная перепалка.

А когда участники СВО всё таки отправились на своём автомобиле домой, обидчики поехали за ними следом.

Конфликтующие вскоре снова оказались вместе на одной дороге, где машина ветерана заглохла, после чего и произошел конфликт: с него сорвали награды и сломали телефон, рассказывает источник.

По словам сестры одного из пострадавших, их догнали и начали избивать толпой.

Ранее Pravda.Ru писала, что компания молодых людей жестоко избивала и глумилась над безногим участником СВО. Жертвой стал и друг пострадавшего, попытавшийся за него вступиться.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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