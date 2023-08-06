В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги. Об этом сообщают СМИ.
Отмечается, что защитить инвалида попытался другой ветеран, который также потерял нижнюю конечность в зоне СВО, однако силы оказались неравными.
Злоумышленники глумились над инвалидами во время избиения и называли их "убийцами".
Поддерживали нападавших ещё шесть человек из их компании, среди них были две девушки.
Однако в полиции сообщили, что привлечь к ответственности можно только тех, кто непосредственно принимал участие в избиении ветеранов.
Ранее гитарист "Машины времени" Александр Кутиков оскорбил россиян, поддерживающих СВО.
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