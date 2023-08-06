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Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае

0:48
Происшествия

В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги. Об этом сообщают СМИ.

Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
Фото: redstar.ru

Отмечается, что защитить инвалида попытался другой ветеран, который также потерял нижнюю конечность в зоне СВО, однако силы оказались неравными.

Злоумышленники глумились над инвалидами во время избиения и называли их "убийцами".

Поддерживали нападавших ещё шесть человек из их компании, среди них были две девушки.

Однако в полиции сообщили, что привлечь к ответственности можно только тех, кто непосредственно принимал участие в избиении ветеранов.

Ранее гитарист "Машины времени" Александр Кутиков оскорбил россиян, поддерживающих СВО.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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