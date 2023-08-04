Участник "Машины времени" Кутиков обвинил поддерживающих СВО россиян в необразованности

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бас-гитарист группы "Машина времени" Александр Кутиков оскорбил россиян, которые поддерживают спецоперацию, и негативно высказался о самой СВО России на Украине.

Фото: https://novyefoto.ru/fotos/Aleksandr-Kutikov-Foto.html

Музыкант заявил в разговоре с "Абзацем", что одобряют специальную военную операцию люди с низким уровнем образованности.

Гитарист добавил, что и раньше говорил о том, что государство, тратящее очень много денег на оборону, а на образование — нет, получит массу необразованных людей через 20 лет. По мнению Кутикова, так всё и произошло.

Также в издании отметили, что музыкант ранее выступил на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, где собирали деньги на помощь украинским военным.

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