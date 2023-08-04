Бас-гитарист группы "Машина времени" Александр Кутиков оскорбил россиян, которые поддерживают спецоперацию, и негативно высказался о самой СВО России на Украине.
Музыкант заявил в разговоре с "Абзацем", что одобряют специальную военную операцию люди с низким уровнем образованности.
Гитарист добавил, что и раньше говорил о том, что государство, тратящее очень много денег на оборону, а на образование — нет, получит массу необразованных людей через 20 лет. По мнению Кутикова, так всё и произошло.
Также в издании отметили, что музыкант ранее выступил на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, где собирали деньги на помощь украинским военным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.