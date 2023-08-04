В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, 200 человек эвакуировали

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В жилом пятиэтажном доме города Канска Красноярского края, во время ремонтных работ произошел взрыв газа, пишут местные СМИ.

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA

Региональное Министерство здравоохранения сообщает об одиннадцати пострадавших, семеро из них госпитализированы.

По данным Следственного комитета взрыв произошел во время ремонтных работ по замене трубопровода. В настоящее время проводится эвакуация граждан, из дома вывели 200 человек, включая 20 детей.

Ударной волной выбило окна квартир первых этажей, поврежден водопровод, также повреждены перекрытия и двери нескольких квартир, сообщают в экстренных службах.

На месте дежурят экстренные службы.

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