В жилом пятиэтажном доме города Канска Красноярского края, во время ремонтных работ произошел взрыв газа, пишут местные СМИ.
Региональное Министерство здравоохранения сообщает об одиннадцати пострадавших, семеро из них госпитализированы.
По данным Следственного комитета взрыв произошел во время ремонтных работ по замене трубопровода. В настоящее время проводится эвакуация граждан, из дома вывели 200 человек, включая 20 детей.
Ударной волной выбило окна квартир первых этажей, поврежден водопровод, также повреждены перекрытия и двери нескольких квартир, сообщают в экстренных службах.
На месте дежурят экстренные службы.
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