В Хакасии задержана банда конокрадов: сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранительные органы Хакасии задержали четверых воров лошадей.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год 48-летний житель Ширинского района стал организатором группы злоумышленников, в которую вошли его 24-летний сын и двое знакомых 39 и 32 лет.

Жители Хакасии похитили с вольных выпасов 73 быков и лошадей. В прокуратуре заявили, что ночью животных перегоняли на забой, а затем продавали. Общая сумма причинённого злоумышленниками ущерба достигла 4,3 миллиона рублей. Материалы уголовных дел уже направлены в суд, сообщает newkhakasiya. online.

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