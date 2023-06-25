В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей на реке Арсеньевка

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморье открыто уголовное производство по факту исчезновения троих детей. Об этом проинформировали представители регионального управления СКР.

В ведомстве уточнили, что днём в субботу, 24 июня, в реке Арсеньевка на территории Яковлевского района купались четверо детей в возрасте от восьми до 12 лет.

В ходе следствия выяснилось, что один мальчик внезапно стал тонуть и звал на помощь товарищей. Они пытались спасти друга, однако, всех троих унесло течением. Одному ребёнку удалось зацепиться за корягу и выбраться на берег. Мальчик позвонил родителям и сообщил о произошедшем. Местонахождение троих детей до сих пор неизвестно. Поиски продолжаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.