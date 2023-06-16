Стали известны подробности пожара на сухогрузе у берегов Находки

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов назвал причину пожара на иностранном судне Beks Force. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

Инцидент произошел у берегов Находки в Приморском крае. Возгорание началось в машинном отделении.

Судно следовало порожняком из Китая в порт Восточный для погрузки угля. Владелец корабля находится в Турции. После того, как пожар будет ликвидирован, судно могут отправить на ремонт.

Напомним, сухогруз, на котором произошел пожар, ходит под флагом Маршалловых Островов. На борту находились 24 члена экипажа, двое из них пострадали и были эвакуированы на берег.

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