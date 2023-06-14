Сотрудники пожарной службы спасли из жилого дома, расположенного в поселке Славянка Приморского края, 15 человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре поступила спасателям ночью 13 июня. На место происшествия прибыли шесть человек личного состава и две единицы техники. Горела квартира на четвертом этаже. В подъезде и на верхних этажах наблюдалось сильное задымление.
Пожарным удалось вывести из дома 15 человек, в том числе четверых детей. Пострадавших нет.
Площадь возгорания составила порядка 12 кв. метров. В настоящее время выясняются причины инцидента, а также оценивается причиненный ущерб.
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