В Екатеринбурге умерла 14-летняя школьница, смешавшая алкоголь с таблетками

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Орджонекидзевском районе Екатеринбурга скончалась 14-летняя девочка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: http://www.janow.by/

Школьница приехала в гости к своему молодому человеку, вместе они выпили около литра пива. После этого девочка уснула, парень не смог ее разбудить и вызвал скорую. Спасти ее не удалось.

Было установлено, что погибшая употребляла антидепрессанты. Причиной смерти могла стать смесь препаратов с алкоголем.

Напомним, в Курганской области ученица 11 класса впала в кому после того, как выпила контрафактный сидр.

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