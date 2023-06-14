В Орджонекидзевском районе Екатеринбурга скончалась 14-летняя девочка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Школьница приехала в гости к своему молодому человеку, вместе они выпили около литра пива. После этого девочка уснула, парень не смог ее разбудить и вызвал скорую. Спасти ее не удалось.
Было установлено, что погибшая употребляла антидепрессанты. Причиной смерти могла стать смесь препаратов с алкоголем.
Напомним, в Курганской области ученица 11 класса впала в кому после того, как выпила контрафактный сидр.
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