Жительницу Екатеринбурга отправили в психиатрическую больницу из-за угроз сжечь квартиру, в которой находились двое детей.
Как сообщает tagilcity.ru, в воскресенье, 11 июня, женщина стала выкрикивать угрозы, чем серьёзно напугала соседей. К месту ЧП вызвали специалистов экстренных служб. Сотрудники МЧС вскрыли квартиру и помешали екатеринбурженке совершить необдуманный поступок.
В материале сказано, что женщина недавно развелась с мужем, поэтому испытывала сильный стресс. Её оперативно направили на лечение, а несовершеннолетних отдали отцу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.