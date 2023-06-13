Жительницу Екатеринбурга, угрожавшую сжечь квартиру с детьми, отравили в психбольницу

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительницу Екатеринбурга отправили в психиатрическую больницу из-за угроз сжечь квартиру, в которой находились двое детей.

Фото: Fotodom.ru

Как сообщает tagilcity.ru, в воскресенье, 11 июня, женщина стала выкрикивать угрозы, чем серьёзно напугала соседей. К месту ЧП вызвали специалистов экстренных служб. Сотрудники МЧС вскрыли квартиру и помешали екатеринбурженке совершить необдуманный поступок.

В материале сказано, что женщина недавно развелась с мужем, поэтому испытывала сильный стресс. Её оперативно направили на лечение, а несовершеннолетних отдали отцу.