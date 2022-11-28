Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в психиатрическую больницу

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в психиатрическую больницу.

Светличная ранее с большой охотой давала интервью и появлялась на различных мероприятиях. Сейчас она перестала выходить на связь. Сын артистки Алексей Ивашов заявил, что его мать находится в "заведение на улице Матросская тишина". Журналисты StarHit полагают, что Светличная находится в Психиатрическом стационаре им. В. А. Гиляровского.

Ранее артистка заявляла, что её дети и внуки хотят отобрать у неё квартиру. В эфире "Пусть говорят" невестка Светличной заявила, что у артистки "очень плохо с головой" и это уже не вылечить.

"Если диагноз подтвердится, то мое отношение к ней тоже изменится — я спишу всё на сумеречное состояние. А если нет — это издевательство чистой воды", — заявила Ольга.

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