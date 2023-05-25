В Норильске мужчину арестовали из-за критики российских военных и их матерей

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Жителя Норильска Красноярского края арестовали из-за распространения постов в соцсетях с критикой российских военнослужащих и их матерей. Об этом сообщает prmira.ru, ссылаясь на региональную прокуратуру.

Фото: ya.ru

По информации издания, мужчина, который хотел переехать к родным с Украины, регулярно оставлял в своём Facebook* записи, где содержались уничижительные высказывания в адрес солдат и их семей. Отмечается, что на него планируется завести административное дело по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".

Как сказано в материале, житель Норильска не стал опровергать свою вину. Он поделился, что главной аудиторией его аккаунта были украинские родственники.

Недавно мужчина написал заявление на увольнение с работы, продал квартиру и начал думать о переезде на Украину.

Ранее жительницу Амурской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

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