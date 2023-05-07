Небо над российской столицей накрыло облаком густого чёрного дыма. По предварительной информации, серьёзный пожар вспыхнул на строительной площадке в районе Очаково.
По словам очевидцев, в настоящее время полыхают стройматериалы. Клубы дыма видят сейчас жители всех районов Москвы, сообщает "ЦарьГрад".
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Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.