Чёрный дым накрыл Москву: очевидцы сообщили о серьёзном пожаре

0:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Небо над российской столицей накрыло облаком густого чёрного дыма. По предварительной информации, серьёзный пожар вспыхнул на строительной площадке в районе Очаково.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/21021

По словам очевидцев, в настоящее время полыхают стройматериалы. Клубы дыма видят сейчас жители всех районов Москвы, сообщает "ЦарьГрад".

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