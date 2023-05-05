Лавров: Москва ответит на атаку БПЛА на Кремль не разговорами, а конкретными действиями

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Москва ответит на попытку Киева ударить дронами по Кремлю не разговорами, а конкретными действиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать атаку украинских БПЛА casus belli, то есть "поводом для войны".

Фото: фото из личного аккаунта в Instagram*

Дипломат порекомендовал не думать о терминах. Он назвал покушение Киева на президента РФ Владимира Путина враждебным шагом, совершённым с разрешения Запада.

"Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями", — отметил Лавров во время брифинга.

Министр подчеркнул, что Украина и США лгут, заявляя о непричастности к атаке на Кремль. Как напомнил дипломат, Вашингтон обещал не мешать Киеву в выборе методов "защиты суверенитета".

"Наверное, этим всё сказано", — заключил глава МИД.

В ночь на 3 мая ВСУ пытались нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции российского президента. Руководитель государства не пострадал в результате ЧП.

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