В Польше на Пасху мужчина с ножом напал на трёх украинских беженок, одна погибла

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В польском городе Легница мужчина напал с ножом на трёх украинских беженок. Одна из них скончалась на месте, а её дочь находится в больнице. Об этом сообщает Fakty.

По данным издания, кровавое преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля. Жертвами стали мать и её 14-летняя дочь, а также ещё одна женщина, проживавшая с ними.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело 37-летней женщины с травмами груди и шеи. У дочери убитой также были ранения груди, её госпитализировали.

Как было установлено следствием, мужчина, скорее всего, зашёл в здание, чтобы ограбить. Очевидно, его обнаружила одна из украинок, которая была смертельно ранена. Аналогичным образом преступник ранил её дочь, проснувшуюся от криков матери. Между тем возгласы разбудили ещё одну женщину, на которую также напал злоумышленник.

Полиция сразу начала разыскивать убийцу сразу. Подозреваемый был найден у здания в кустах. Им оказался 36-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом.

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