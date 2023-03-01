Жители немецкого города напали на мэра из-за спора о размещении украинских беженцев

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В Германии сотни людей вышли на демонстрацию в городе Грайфсвальд против запланированного размещения 500 украинских беженцев в местных школах и университетах. Мэр города Стефан Фассбиндер прибыл, чтобы усмирить протестующих, но у него не получилось этого сделать, сообщает N-TV.

Издание отмечает, что полицейским пришлось спасать политика от разъярённой толпы. Страж порядка рассказал, что в какой-то момент действия демонстрантов стали действительно опасными для мэра.

Недовольство жителей города вызвало решение властей размещать прибывающих украинских беженцев в учреждениях образования и здравоохранения. Мэр проигнорировал требования горожан. После этого они стали в соцсетях массово призывать переселить всех беженцев в дом политика.