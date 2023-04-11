В Ленинградской области во Всеволожске произошло падение воздушного шара с электронной аппаратурой, закреплённой на нём.
По сообщению Telegram-канала 112, местные жители обнаружили сдутый шар и рядом с ним электронный блок с проводами, после чего вызвали полицейских. Сейчас находку обследуют специалисты, чтобы выяснить, что за электронная аппаратура была закреплена на шаре и как это могло произойти.
В результате падения шара никто не пострадал, но это явно вызвало некоторую тревогу среди местных жителей. Некоторые пользователи полагают, что, возможно, это был какой-то научный эксперимент или техническое испытание.
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