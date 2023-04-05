В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты сообщили, что в Ленинградской области объявлен сигнал "Режим", то есть требование перестать нарушать порядок использования воздушного пространства РФ.

По информации Telegram-канала Mash, причиной послужил неопознанный летающий объект в районе Ленинградской АЭС на территории Соснового Бора.

Как заявили в СМИ, система ПВО зафиксировала небольшой воздушный шар. Он движется со стороны Европы, добавили журналисты. Предположительно, его скорость составляет 200 километров в час. Находится НЛО на высоте 10 тысяч метров, отметили в Telegram-канале.

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Системы ПВО России в действии