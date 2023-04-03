Полицейские задержали жителя Ижевска, который похищал велосипеды у людей, работающих курьерами.
По информации udm-info.ru, подозреваемым является 27-летний мужчина, у которого уже есть судимость за кражи. Журналисты отметили, что он похитил минимум два велосипеда. Ущерб составил 50 тысяч рублей, добавили в издании.
Вместе с этим в СМИ сообщили, что велосипеды злоумышленник продал. Правоохранители изъяли украденное. Возбуждено уголовное дело.
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