В Ижевске задержали предполагаемого похитителя принадлежащих курьерам велосипедов

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские задержали жителя Ижевска, который похищал велосипеды у людей, работающих курьерами.

По информации udm-info.ru, подозреваемым является 27-летний мужчина, у которого уже есть судимость за кражи. Журналисты отметили, что он похитил минимум два велосипеда. Ущерб составил 50 тысяч рублей, добавили в издании.

Вместе с этим в СМИ сообщили, что велосипеды злоумышленник продал. Правоохранители изъяли украденное. Возбуждено уголовное дело.

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