В Пермском крае задержали работавшего на мошенников курьера за обман семи пенсионеров

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальные представители ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о задержании курьера-мошенника, который обманывал пожилых людей в административном центре региона, Соликамске и Березниках.

Как сообщили в properm.ru, жертвами злоумышленника стали семь пенсионеров. Предположительно, обвиняемый украл более 1,7 миллиона рублей.

Как рассказали правоохранители, житель Перми выдавал себя за помощника следователя и забирал у россиян средства. Одну часть денег подозреваемый оставлял себе, другую — переводил мошенникам, отметили в МВД.

Правоохранители завели уголовное дело. Предполагаемый преступник находится под стражей, подчеркнули в издании.

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Мошенники задержаны, пенсионеры отомщены