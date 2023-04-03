Официальные представители ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о задержании курьера-мошенника, который обманывал пожилых людей в административном центре региона, Соликамске и Березниках.
Как сообщили в properm.ru, жертвами злоумышленника стали семь пенсионеров. Предположительно, обвиняемый украл более 1,7 миллиона рублей.
Как рассказали правоохранители, житель Перми выдавал себя за помощника следователя и забирал у россиян средства. Одну часть денег подозреваемый оставлял себе, другую — переводил мошенникам, отметили в МВД.
Правоохранители завели уголовное дело. Предполагаемый преступник находится под стражей, подчеркнули в издании.
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