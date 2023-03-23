В Ижевске подростка приговорили к трём годам лишения свободы условно за телефонное мошенничество

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Ижевске приговорил 17-летнего парня к трём годам лишения свободы условно. Также правоохранители обязали злоумышленника выплатить штраф на сумму 20 тысяч рублей. Причиной послужило похищение денег у восьми пенсионеров.

По информации udm-info.ru, подросток и его сообщники украли свыше 2,5 миллионов рублей. Преступники звонили пожилым людям, заявляли, что их знакомые якобы организовали ДТП. Для освобождения от уголовной ответственности телефонные мошенники предлагали жертвам отдать курьеру деньги.

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