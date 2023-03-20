В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменены занятия, поскольку на почту учебного заведения было направлено письмо с предупреждением о теракте. Аналогичное сообщение получила и администрация Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).
Эвакуацию провели во всех учебных корпусах, которые расположены в центре Екатеринбурга. Также студентов попросили покинуть некоторые общежития. Администрация вузов призывает сохранять спокойствие.
На данный момент в учебных заведениях работают сапёры, сообщает tagilcity.ru.
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