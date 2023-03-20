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Два вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о возможном теракте

Происшествия

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) отменены занятия, поскольку на почту учебного заведения было направлено письмо с предупреждением о теракте. Аналогичное сообщение получила и администрация Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).

Два вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о возможном теракте

Эвакуацию провели во всех учебных корпусах, которые расположены в центре Екатеринбурга. Также студентов попросили покинуть некоторые общежития. Администрация вузов призывает сохранять спокойствие. 

На данный момент в учебных заведениях работают сапёры, сообщает tagilcity.ru.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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