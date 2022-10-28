В Перми эвакуировали один корпус ПГГПУ из-за подозрительного предмета

В Перми прошла эвакуация четвёртого корпуса педагогического университета. Инцидент произошёл из-за подозрительно предмета, который обнаружили на первом этаже здания.

Пресс-служба Министерства территориальной безопасности сообщила, что администрация ВУЗа приняла верное решение по поводу эвакуации студентов и преподавателей. Согласно правилам безопасности, забытые вещи нельзя трогать руками, и необходимо обратиться в полицию, отметили в ведомстве

В результате проверки, угрозы в рюкзаке обнаружено не было, передаёт properm.ru.