В Перми прошла эвакуация четвёртого корпуса педагогического университета. Инцидент произошёл из-за подозрительно предмета, который обнаружили на первом этаже здания.
Пресс-служба Министерства территориальной безопасности сообщила, что администрация ВУЗа приняла верное решение по поводу эвакуации студентов и преподавателей. Согласно правилам безопасности, забытые вещи нельзя трогать руками, и необходимо обратиться в полицию, отметили в ведомстве
В результате проверки, угрозы в рюкзаке обнаружено не было, передаёт properm.ru.
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