В Берёзовском Свердловской области женщина выдала себя за работницу нефтегазовой компании и оформила кредит на пять миллионов рублей.
По данным tagilcity.ru, предполагаемая преступница выплатила только 350 тысяч рублей. В банке перепроверили информацию о клиентке и выяснили, что она не трудится в названной ею корпорации, отметили журналисты.
Полицейские нашли подозреваемую. По информации правоохранителей, обвиняемая работает в пункте выдачи товаров маркетплейса. Женщина признала вину.
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