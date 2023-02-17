Жительница Свердловской области обманула сотрудников банка и получила кредит на пять миллионов рублей

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Берёзовском Свердловской области женщина выдала себя за работницу нефтегазовой компании и оформила кредит на пять миллионов рублей.

По данным tagilcity.ru, предполагаемая преступница выплатила только 350 тысяч рублей. В банке перепроверили информацию о клиентке и выяснили, что она не трудится в названной ею корпорации, отметили журналисты.

Полицейские нашли подозреваемую. По информации правоохранителей, обвиняемая работает в пункте выдачи товаров маркетплейса. Женщина признала вину.

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