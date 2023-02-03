В Хакасии мужчина отдал якобы инвестиционной корпорации 1,8 миллиона рублей

Житель Абакана хотел заняться инвестициями и стал жертвой мошенников. Они выдавали себя за работников компании.

По данным newkhakasiya.online, 53-летний россиянин указал номер телефона на сайте. Злоумышленники позвонили мужчине и попросили его несколько раз отправить им пять тысяч рублей. В качестве якобы доказательства пользы вложений "специалисты" демонстрировали в Сети растущую прибыль.

Россиянин лишился 1,8 миллиона рублей. При этом он оформил кредит. Правоохранители завели уголовное дело.

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