Житель Электростали упал с высоты собственного роста, и подобная неприятность окончилась на операционном столе. Сейчас мужчину ждёт многомесячное восстановление.
Как рассказали в травматологическом отделении Электростальской больницы к ним пациент обратился с жалобой на боль и отек правой руки. Как он пояснил медикам, травма была получена после неудачного приземления на руку.
Оказалось, что небольшое падение привело к осколочному перелому правой плечевой кости. Хирургам понадобилось четыре часа, чтобы собрать части кости и надёжно зафиксировать их с помощью пластин и винтов.
Следующие несколько месяцев пациент проведёт на реабилитационном лечении под наблюдением специалистов, пишет издание "Вести Подмосковья". Врачи пообещали мужчине, что подвижность руки будет восстановлена.
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