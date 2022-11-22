Житель Подмосковья раздробил кость после падения с высоты собственного роста

Житель Электростали упал с высоты собственного роста, и подобная неприятность окончилась на операционном столе. Сейчас мужчину ждёт многомесячное восстановление.

Как рассказали в травматологическом отделении Электростальской больницы к ним пациент обратился с жалобой на боль и отек правой руки. Как он пояснил медикам, травма была получена после неудачного приземления на руку.

Оказалось, что небольшое падение привело к осколочному перелому правой плечевой кости. Хирургам понадобилось четыре часа, чтобы собрать части кости и надёжно зафиксировать их с помощью пластин и винтов.

Следующие несколько месяцев пациент проведёт на реабилитационном лечении под наблюдением специалистов, пишет издание "Вести Подмосковья". Врачи пообещали мужчине, что подвижность руки будет восстановлена.