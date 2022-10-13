Упавший на льду пермяк отсудил у районной администрации 250 тысяч рублей

Поскользнувшемуся на обледеневшем тротуаре жителю Перми удалось взыскать по суду с администрации своего, Свердловского района, компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Как напоминает properm.ru, всё началось в 2019 году, когда молодой человек упал на покрытом льдом тротуаре, заработав при этом закрытый перелом бедра. Потом пермяку пришлось перенести операцию на ноге и длительное восстановление, в ходе которого ему приходилось передвигаться при помощи костылей.

После своих мытарств молодой человек обратился в суд, в процессе разбирательства выяснилось, что участок тротуара, на котором он упал, принадлежал районной администрации.

В итоге суд принял решения о взыскании с администрации Свердловского района Перми 250 тысяч рублей, которые должны быть уплачены пострадавшему. Краевой суд, в который попытались подать апелляцию власти, подтвердил это решение.