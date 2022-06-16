Рыбаки Бутурлинского района Нижегородской области с недоумением обнаружили, что их любимый водоём, богатый рыбой, исчез.
Нижегородские любители рыбной ловли часто приезжали на озеро Нерослиха, здесь водились караси, окуни, а особо удачливые могли поймать и щуку. Каково же было их удивление, когда приехав на рыбалку в очередной раз они не нашли водоёма на привычном месте. О его существование напоминала только небольшая лужа, пишет портал newsnn.ru.
Как пояснили местные жители, раньше вода в озере сдерживалась дамбой, но переливная труба засорилась, и поднявшийся уровень воды размыл насыпь. Таким образом озеро вместе со всеми обитателями "сбежало" в реку Пьяна.
Районная администрация заверила, что водный объект не состоял на балансе муниципального округа, а потому его исчезновение находится вне компетенции чиновников. Роспотребнадзор также не смог помочь, так как исчезновение озера не входит в его зону ответственности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.