Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы

Власти Карелии планируют запустить в следующем году рельсовые автобусы "Орлан" до посёлка Суккозеро, расположенного вблизи легендарной мистической горы Воттоваара, пользующейся большой популярностью у туристов. Чем знаменита данная возвышенность, мы спросили у известного этнографа и путешественника Карелии, автора книги "Таинственный мир Карелии" Алексея Попова.

— Алексей Михайлович, расскажите, что это за место — Воттоваара?

— С географической точки зрения гора Воттоваара является самой высокой точкой Западно-Карельской возвышенности. Её высота 417,3 метра над уровнем моря. Примерно девять тысяч лет назад в том месте произошло мощное землетрясение. Образовался гигантский провал, а в центре горы возник естественный амфитеатр, усеянный небольшими озёрами и выступами скал.

— Когда гора обрела свою известность, как одно из самых мистических мест Карелии?

— Несколько тысячелетий назад. В то далёкое время на Воттовааре был образован сакральный центр древней цивилизации. В наше время гора является местом паломничества любителей аномальных явлений, туристов и уфологов. На вершине горы, на площади в шесть квадратных километров расположены крупные валуны прямоугольной формы, а также удивительные сооружения из камней в форме правильного круга, названные археологами кромлехами, и более полутора тысяч камней-сейдов. Наиболее плотная концентрация камней-сейдов расположена на самой высокой точке гряды, а также по склонам её амфитеатра. Камни располагаются преимущественно группами от двух до шести штук. Некоторые из них, вес которых порой доходит до трёх тонн, поставлены на "ножки", то есть уложены на несколько камней поменьше.

— Что означает слово "сейд"?

— Слово "сейд" очень древнее, восходящее к северному праязыку, который отчасти реконструировали отечественные лингвисты. Значения этого слова входят в круг священной лексики. В легендах кельтов "сейды" — это некие эльфы, ушедшие в иной мир через невидимые для людей врата в горах. Слово "сейд" также означает "тайное знание". Именно в этом значении оно употребляется в древнейшем скандинавском эпосе "Старшая Эдда", в сюжете обретения рун богом Одином. Одним словом, сейд — это место поклонения языческим богам и камням, которых саамы наделяли сверхъестественными магическими свойствами и силой, место проведения древних шаманских ритуалов, о смысле которых мы можем только догадываться. Как сказал однажды английский археолог Пол Девере:

"Камни начинают приоткрывать некоторые из своих секретов, но пока мы всего лишь несмышлёные малыши в мегалитическом детском саду. Нам ещё многому предстоит научиться".

— Исследования горы учёными позволили установить время жизни и гибели древней цивилизации, создавшей этот сакральный комплекс?

— Геологи пробурили дно озера в центре амфитеатра и взяли образцы грунта. Анализ показал наличие мощного пласта фосфора, образовавшегося в течение ограниченного периода времени. Одна из версий "фосфорной аномалии" — многочисленные акты жертвоприношений людей и животных возле сейдов, в результате которых появились залежи костей. Обычно подобные объекты относятся к саамской традиции. Однако, как предполагает карельский археолог Марк Шахнович, каменные сооружения на Воттовааре гораздо более древние и входят в комплекс мегалитических сооружений, возведённых в бронзовом веке по всему европейскому побережью Атлантики — от Испании до Норвегии. Существует версия, что возраст комплекса более 2000 лет, а идея его сооружения принадлежит потомкам жителей легендарной Гипербореи. По саамским поверьям, это место действительно является средоточием злых сил: здесь растут уродливые деревья, почти отсутствует фауна, озёра мертвы.

— Какая часть горы наиболее интересна с сакральной точки зрения?

— Больше всего вопросов у учёных возникло к так называемой "лестнице в небо". Подобным образом местные жители называют неизвестно кем и когда вырубленные в скале тринадцать ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. При этом археологи заявляют: у здешних племен в древности не существовало "идеи лестницы", как у других племен не было "идеи колеса". Различный возраст камней указывает на то, что комплекс, возможно, формировался довольно продолжительное время. Скорее всего, на Воттовааре мы имеем дело с грандиозным, не имеющим аналогов в мире культовым комплексом, где в течение столетий отправлялись жертвенные обряды.

— Вам удалось разгадать загадку "лестницы в небо"?

— Разгадать — нет! Но мне посчастливилось получить интересную информацию от одного из людей, имеющего доступ к закрытым библиотекам монастырей Карелии. Работая с древними манускриптами, этот человек обнаружил описание лестницы на Воттовааре, а также объекта, некогда находившегося на её вершине. Когда-то лестница вела на площадку, где святой Симон вместе с новгородскими дружинниками обнаружил огромный каменный трон, выдолбленный из цельного куска огромного камня!

— Кому он принадлежал?

— Местные саамы уверяли, что трон, как и сейды, был установлен в этих местах представителями некой древней могущественной цивилизации задолго до прихода в эти места первых саамских племён. Единственное, что могло косвенно говорить о принадлежности трона, так это надпись, выполненная на его обратной стороне славянской рунницей. Её текст гласил:

"Нашим великим потомкам, от Ваших великих предков".

Также на спинке трона был выполнен рисунок, напоминающий звёзды созвездия Большой медведицы. Посчитав трон языческим святилищем, Симон с дружинниками повалили его на бок и скинули с вершины горы. Однако на обратном пути большинство из участников экспедиции погибли от неизвестной болезни.

— Спасибо!

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