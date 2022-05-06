Вандалы попали на камеры, срывая российский флаг с символикой Z в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе двое парней сорвали с фасада дома российский флаг с символикой Z и знамя Победы. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как отмечает muksun.fm, хулиганы, совершая акт вандализма, выкрикивали оскорбительные выражения в адрес России.

Нарушителей зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Ранее стало известно о вандалах из Оренбурга, которые испортили красной краской билборд с георгиевской ленточкой и надписью "Zа мир". Правоохранительные органы намерены найти злоумышленников. На данный момент выясняет все обстоятельства инцидента.

До этого появилась информация о том, что в Молдавии запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V". В начале апреля парламент республики проголосовал за внесение поправок в Кодекс о правонарушениях по поправкам, запрещающим "символы и атрибуты, пропагандирующие действия военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности".