Вандалы в Оренбурге испортили билборд с надписью "Zа мир"

Вандалы в Оренбурге испортили краской билборд с георгиевской ленточкой и надписью "Zа мир". Правоохранительные органы намерены найти злоумышленников.

"Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Полиция в данный момент выясняет все обстоятельства инцидента", — передаёт 56orb.ru информацию, предоставленную в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее стало известно, что в Молдавии запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V". В начале апреля парламент республики проголосовал за внесение поправок в Кодекс о правонарушениях по поправкам, запрещающим "символы и атрибуты, пропагандирующие действия военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности".

К этим символам была добавлена георгиевская лента, символ Победы в Великой Отечественной войне, и символы спецоперации РФ на Украине — буквы "V" и "Z" как "пропагандирующие войну".