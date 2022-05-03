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Автор Елена Былкина

Карен Шахназаров об участи противников буквы Z: "Концлагеря, перевоспитание"

Общество

Режиссёр Карен Шахназаров объяснил, что критиков Z-символики ждут страшные испытания, вплоть до стерилизации.

Кинодеятель предупредил тех, кто является противником буквы Z, которая символизирует спецоперацию на Украине. Он уверен, что опасность тем, кому не нравится данная символика, грозит с Запада, где уже разработали коварный план.

"Противники буквы "Z" должны понимать, что их не пощадят. Тут уже всё по-серьёзному: концлагеря, перевоспитание… Стерилизация! Тут всё серьёзно!", — сказал деятель киноискусства в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее кинорежиссёр назвал роковой ошибкой попытки Запада осуществить госпереворот в России, который, в случае успеха, поставит под вопрос дальнейшее существование самой Европы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
карен шахназаров
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