Шахназаров о роковой ошибке Европы: она толкает Россию в ядерную войну

Российский кинорежиссёр Карен Шахназаров предостерёг Запад от роковой ошибки — продолжения попыток осуществить госпереворот в России, который — в случае успеха — поставит под вопрос дальнейшее существование самой Европы.

В эфире ТК "Россия 1" гендиректор "Мосфильма" пояснил, что "на смену Путину" может прийти человек с ультрарадикальными взглядами, который нажатием "одной кнопки" уничтожит Европу.

"Неужели нет мозгов совсем? — недоумевает Шахназаров. — Неужели там, на Западе не понимают, что будет происходить, если дестабилизировать обстановку в России, добиться распада страны? Вы вообще успеете дожить до момента, когда хаос начнётся в ядерной стране, где "Сарматы" стоят через каждые 500 км? Неужели вы думаете, что эти ракеты не полетят на Запад? Хаотично, сметая всё на своем пути…"

Кинорежиссёр уверен: Запад с лёгкостью мог бы остановить кровопролитие на Украине, если бы перестал накачивать её оружием и дал приказ Киеву принять требования России. Очень, по его мнению, лояльные:

"Нигде же не написано, что России нужны её (украинские) территории. А вот если мы распадёмся, вы этого не увидите уже. Не успеете просто".