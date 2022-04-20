Исчез чилийский блогер Гонсало Лира, рассказывающий правду об Украине

СМИ сообщают об исчезновении чилийско-американского писателя и журналиста Гонсало Лиры, проживающего на Украине, который после начала спецоперации вёл репортажи из Киева, а потом - из Харькова.

Последние сообщения в Twitter им были опубликованы 15 апреля. После этой даты во всех его соцсетях – тишина.

Известно, что на 17 апреля у журналиста было запланировано интервью в программе "Мать всех ток-шоу" с британским ведущим Джорджем Гэллоуэем, который говорит, что ему так и не удалось связаться с Лирой.

Как сообщает CNN, представители Министерства иностранных дел Чили, чьи имена не разглашаются, заявили, что "поддерживают связь с соответствующими структурами, чтобы сообщать о любых новых событиях о местонахождении чилийца".

Тучи сгущались давно

26 марта чилийский журналист опубликовал твит, в котором рассказывал о людях, критиковавших позицию украинского правительства и пропавших после этого без вести. Тогда он предположил, что они, возможно, были убиты.

"Хотите узнать правду о режиме Зеленского? Погуглите эти имена: Владимир Страйк, Денис Кирев, Михаил и Александр Кононович, Нестор Шуфрич, Ян Кацуй, Дмитрий Джангиров, Елена Бережная. Они исчезли. Если вы не получите от меня новостей в течение 12 часов или более, поместите мое имя в этот список. Потому что это будет означать, что я был захвачен Службой безопасности Украины (СБУ)", - написал Лира.