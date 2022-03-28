Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, на которой показаны фрагменты пыток российских военных на Украине.
По его словам, в Кремле видели эти кадры. Он отметил, что следователи уже занялись их проверкой и позже дадут правовую оценку.
"Мы видели. Это достаточно чудовищные кадры. Те, кто участвовал в пытках, подлежат преследованию", — сказал Песков на встрече с журналистами.
Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что все виновные в правонарушениях должны понести ответственность по закону.
Ранее видеозапись с издевательствами над пленными россиянами появилась в китайских соцсетях и вызвала волну возмущений. За несколько часов под видео набралось свыше тысячи разных комментариев. Пользователи заявили, что действия украинских военных напомнили им поведение нацистов. На кадрах видно, как неизвестные стреляют по ногам российских солдат.
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Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.