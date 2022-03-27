Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Видеозапись с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало возмущение в китайской социальной сети Weibo. Ее пользователи назвали такие действия "поведением нацистов".

Соответствующее видео было опубликовано 27 марта. Пользователь утверждает, что на кадрах — "действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР". За несколько часов под видео набралось более тысячи комментариев.

Большинство интернет-пользователей Китая резко осудили действия военных Украины на видео, отметив, что их поведение "нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", а их действия являются военными преступлениями.

"После этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" — написал один из читателей. "Если это не нацисты, то кто тогда?" — спрашивает другой пользователь соцсети.

Напомним, на видеозаписи видно, как военные стреляют по ногам пленным, спрашивая во время пыток у солдат информацию о расположении и позициях российской Армии. Все пленные солдаты лежат на земле, их раны никто не обрабатывает. Завершается видеоролик тем, что еще трем плененным солдатам прострелили ноги, спрашивая при этом "где офицеры?".

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.