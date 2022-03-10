Шредер приехал просить Путина о мире

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прибыл в четверг в Москву для обсуждения с президентом Владимиром Путиным ситуации на Украине. По сообщениям зарубежных СМИ, председатель Совета директоров "Роснефти" якобы прибыл по поручению украинской стороны, а "не по согласованию" с федеральным правительством Германии.

Как пишет немецкая Welt, высшее руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также не было посвящено в предстоящую миссию Шрёдера.

Американское издание Politico поделилась информацией о том, что в Стамбуле бывший канцлер провел переговоры с одним из неназванных членов украинской делегации на переговорах с Россией.

Супруга экс-канцлера, кореянка по национальности, Соён Шрёдер-Ким в Instagram написала, что посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ее мужа выступить посредником в переговорах с Кремлем.

На родине Шрёдера называют лоббистом интересов российского энергетического комплекса, а после начала российской спецоперации на Украине, его обвинили в "преступлении против человечности". Кроме того, Шрёдеру поставили на вид возможное исключение из рядов СДПГ. Прессинг связан из-за тесных деловых связей немецкого политика с Россией. Он не только не покинул своих постов в "Газпроме" и "Роснефти", но и не посчитал нужным дистанцироваться от Путина. Несколько сотрудников его офиса, не выдержав давления, вынуждены были уволиться.

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